تيك توك تجلب ميزة جديدة لمكافحة التنمر.. اعرف التفاصيل

أعلنت منصة تيك توك عن طرح ميزة جديدة لصانعي المحتوى لإدارة تفاعلاتهم بسهولة أكبر خاصة عن حصولهم على تعليقات غير لطيفة على مقاطع الفيديو، وتسمح الأداة بحذف عدة تعليقات معًا أو التبليغ عنها في حال انتهاكها لإرشادات المجتمع.





تقول تيك توك حول ذلك: “أصبح من الممكن حظر الحسابات التي تنشر التعليقات السلبية أو التنمر بشكل جماعي، بما يمنح صانعني المحتوى شعورًا أكبر بالتحكم بتجربتهم. ويمكن للراغبين بإدارة التفاعلات على فيديوهاتهم الضغط مطولًا على التعليق أو النقر على أيقونة القلم أعلى اليسار لفتح نافذة الخيارات. ومن هناك، يمكن للمستخدم اختيار ما يصل إلى 100 تعليق أو حساب بدلًا من اختيار كل واحد على حدة، بما يسهل عملية حذف عدد من التعليقات أو الإبلاغ عنها أو حظر المستخدمين بشكل جماعي.”





وستصل الخاصية للمستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة، لتكون مكملة لجهود المنصة في تحسين بيئة الاستخدام وتحفيز صانعي المحتوى على الاستمرار بعملهم. وذلك بعد أن أطلقت مؤخرًا خاصية فلترة جميع التعليقات بحيث تظهر التعليقات التي يختارها صانع المحتوى فقط على مقاطع الفيديو.





تقول المنصة إنها تشجع المستخدمين على إعادة التفكير مليًا قبل نشر تعليق جارح على مقاطع الفيديو. كما تتوفر أدوات حماية إضافية لحسابات المستخدمين بعمر 13 و17 عامًا مصممة لتوفير تجربة ملائمة لسنّهم بما يشمل وضع قيود على عمل مقاطع فيديو ثنائية ودمج مقاطع الفيديو وإرسال الرسائل والتعليقات.





كما أشارت تيك توك إلى كونها ستستمر في تثقيف اليافعين والعائلات حول كيفية منع التنمر بجانب العمل على تطوير أدوات لمكافحة هذه الآفة. كما عبرت عن ثقتها بأن زيادة أعداد المستخدمين الذين يمكنهم القضاء على سلوك التنمر، سيساهم أكثر في جعل المنصة أكثر قبولًا وترحيبًا بالجميع.