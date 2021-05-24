Advertisements

140 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالمدن الجديدة

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:17 م
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع المدن الجديدة الذى يضم كل من العاشر ، بدر ، الشروق والمناطق المحيطة بهم والتى تتضمن حوالى 5 مركز وقرية ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (300 الف) مشترك ، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 140 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :
- 10 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .
- 2210 سكينة هوائية جهد متوسط.
- 2020 عامود هوائى جهد متوسط .
- 100 كم كابلات أرضية جهد متوسط .
- 20 كم كابلات أرضية جهد منخفض .
- 50 صندوق توزيع جهد منخفض .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة .

وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

أخبار تهمك

تعرف على المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 20 ساعة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

الإمارات تواجه الأردن وديًا استعدادًا للتصفيات المزدوجة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - الزمالك يرصد 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ ساعة و نصف

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يحدد حارس الزمالك الأساسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

05:01 م

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

05:41 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»