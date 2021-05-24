"المالية" تطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه













طرحت وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار جنيه.





وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.253 %، فيما سجل أقصى سعر 14.26%، وأدنى سعر 14.19%.





وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.592%، فيما سجل أقصى سعر 14.6 %، وأدنى سعر 14.52 %.





وأوضحت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 15 سنة بقيمة 500 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.592 %، فيما سجل أقصى سعر 14.6 %، وأدنى سعر 14.52%.





ولفتت أنه تم طرح سندات صفرية الكوبون (1.5 سنة) بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 13.699% فيما سجل أقصى سعر 13.71%، وأدنى سعر 13.66%.