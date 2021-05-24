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"المالية" تطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
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طرحت وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.253 %، فيما سجل أقصى سعر 14.26%، وأدنى سعر 14.19%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.592%، فيما سجل أقصى سعر 14.6 %، وأدنى سعر 14.52 %.

وأوضحت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 15 سنة بقيمة 500 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.592 %، فيما سجل أقصى سعر 14.6 %، وأدنى سعر 14.52%.

ولفتت أنه تم طرح سندات صفرية الكوبون (1.5 سنة) بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 13.699% فيما سجل أقصى سعر 13.71%، وأدنى سعر 13.66%.

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