هازارد يحسم مصيره مع ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني حسم مستقبله مع الملكي في الموسم المقبل.

وأكد الصحفي المدريدي إيدو أجيري أن هازارد يرغب في الرحيل في الصيف المقبل والعودة إلى فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح إيدو أجيري أن هازارد يعتقد بأن انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى الملكي سيجعله على دكة البدلاء ولذلك هو حريص على الرحيل قبل قدومه.

وأشار إيدو أجيري إلى أن هازارد انتقل إلى ريال مدريد في 2019 قادماً من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو وخاض مع الفريق 43 مباراة فقط وسج 5 أهداف وصنع8 أهداف آخرين.