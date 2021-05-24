Netflix تطرح الإعلان الدعائي للجزء الخامس من la casa de papel.. وهذا موعد عرضه

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل la casa de papel موعد طرح الجزء الخامس من المسلسل، الذي حققت أجزاؤه السابقة نجاحًا كبيرًا في مختلف دول العالم.



ونشرت الصحفة الرسمية لمنصة Netflix موعد الجزء الخامس من la casa de papel، حيث سيعرض على دفعتين، الأولى ستكون يوم 3 من سبتمبر، والحلقات الأخرى ستبدأ عرضها يوم 3 ديسمبر.



وحقق الجزء الرابع من المسلسل صدى واسعا في مصر خاصة، حيث احتوت الحلقة الأولى منه على العديد من المشاهد الذي غازل فيها صناعه الشعوب العربية، فوقع أبطال العمل داخل الأحداث في ورطة وتعرض أحدهم إلى إصابة، فتواصلوا مع الطبيب “أحمد” وهو طبيب باكستاني ملتح الذي استعان بالطب العربي لمعالجته.



وتم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه في 2 مايو عام 2017، ودار العمل حول شخصية “البروفيسور” الذي قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص في المدينة، لكي يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسباني المركزي.



ومن أجل إخفاء شخصياتهم استخدمت العصابة ماسك “دالي” لعدم الكشف عن أشكالهم، ومن هنا أصبح الماسك طابع مميز لهم يشير للتحدي والاحتراف.



