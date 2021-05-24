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شبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الثلاثاء

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالآتي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
شبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الثلاثاء
شبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الثلاثاء

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