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شبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الثلاثاء
الإثنين 24/مايو/2021 - 06:52 م
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالآتي:
حالة الطقس نهارًا
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالآتي:
حالة الطقس نهارًا
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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