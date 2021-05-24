شبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الثلاثاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالآتي:



حالة الطقس نهارًا



- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

