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جنايات قنا تقضي بالسجن 7 سنوات لشقيقتين قامتا بقتل ابن شقيقهما في مشاجرة على الميراث

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قوره، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك، بمعاقبة ربة منزل وشقيقتها بالسجن المشدد ٧ سنوات لكل منهما لقيامهما بقتل ابن شقيقهما بالاشتراك مع متهم توفى في المشاجرة.
تعود أحداث القضية ليوم ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠ عندما نشبت مشاجرة بين الأشقاء بمنطقة الحميدات بمدينة قنا لخلافهم على تقسيم الميراث ونشبت بينهم مشاجرة لقى خلالها كلا من الطفل يحيي صابر سلامه ومحمد عبد القادر مصرعهما.
وكشفت تحريات الرائد محمد ايهاب خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة قنا نشوب مشاجرة بين الأشقاء من ابناء عطا حسن لخلافهم على الميراث حيث قام المتهم المتوفى المدعو محمد عبد القادر بقتل الطفل يحيي صابر سلامه وقامت المتهمتان ع س ع ٥٧ سنه وشقيقتها ف س ع ٤٥ سنه بمساعدة المتهم في شل مقاومة الطفل.
وتم إحالة المتهمتان محبوستان لمحكمة جنايات قنا حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد ٧ سنوات لكل منهما.

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