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حاكمة ميشيغان تعتذر عن انتهاك التباعد الاجتماعي

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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قدمت حاكمة ميشيغان جريتشن ويتمير، اعتذارا، بعدما أظهرت صورة لها على ما يبدو أنها تنتهك إرشادات التباعد الاجتماعي التي تفرضها الولاية في مطعم إيست لانسينغ.

 

وأظهرت الصورة ويتمير جالسة مع ما لا يقل عن عشرة أشخاص على ثلاث طاولات تم تجميعها معا، تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أحد الحاضرين، ولكن تم حذفها لاحقا، وفقا لصحيفة ديترويت فري برس.

 

وتلتزم مطاعم وبارات ميشيغان بحدود السعة ومتطلبات التباعد الاجتماعي بسبب تفشي فيروس كورونا. وتتطلب الإرشادات الحالية 6 أشخاص أو أقل على الطاولات ومسافات 6 أقدام (1.8 متر) بين الطاولات.

 

وقالت ويتمير يوم الأحد في بيان نقلته عدة وسائل إعلام، بما في ذلك ديترويت نيوز: "طوال مدة انتشار الوباء، كنت ملتزمة باتباع بروتوكولات الصحة العامة".

 

وأضافت "بالأمس، ذهبت مع أصدقائي إلى مطعم محلي. ومع وصول المزيد من الناس، تم دفع الطاولات معا. ولأننا تم تطعيمنا جميعا، لم نتوقف للتفكير في الأمر".

 

وأضافت في بيانها "بالنظر إلى الماضي، كان يجب أن أفكر في الأمر. أنا بشر. لقد ارتكبت خطأ وأنا أعتذر".

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حاكمة ميشيجان التباعد الاجتماعي

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