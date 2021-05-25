"شباب بتحب مصر" تكشف عن سبب تدهور التنوع البيولوجي

أكدت الدكتورة سوسن العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب بتحب مصر، أن التنوع البيولوچي ينقسم لثلاثة أنواع (تنوع في البيئة وتنوع في الكائنات وتنوع چينات داخل الكائن الواحد) موضحة أن العلاقة بين الكائنات هي علاقة تكامل.





جاء ذلك خلال الدورة التدريبية للتنوع البيولوجي، التي قدمتها "العوضي"، بهدف تعميق ونشر مفهوم التنوع البيولوچي، ومناقشة أهميته وطريقة الحد من تدهوره المتسبب في الخلل البيئي، وأهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوچي.





وأوضحت "العوضي" أن التغير المناخي من أهم أسباب تدهور التنوع البيولوچي هو نشاطات الإنسان، حية أثرت سلبا على البيئة والمناخ والكائنات، وبالرغم من أن الكوكب معتاد على الظواهر المناخية والظواهر الطبيعية المتكررة إلا اننا نعاني بسبب أنشطة الإنسان وتلويثه للبيئة وعدم الحفاظ على موارد الكوكب.





وأشارت إلى ان ظهور أوبئة وانتشارها من النتائج السلبية المترتبة على عبث الإنسان بالطبيعة والتدخل البشري السافر وإستخدام الهندسة الوراثية وتلوث البيئة البحرية والبرية.



