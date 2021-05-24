الأسبوع الأول..بسنت النبراوي أفضل ممثلة شابة في استفتاء الفجر 2021

حصلت الفنانة بسنت النبراوي على أفضل ممثلة شابة، في الأسبوع الأول لاستفتاء "الفجر الفني"، حيث حصدت ما يزيد عن 3000 صوت بواقع 45.2%.



وشاركت الفنانة بسنت النبراوي في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" بجانب عدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.



مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود.