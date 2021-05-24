هيفاء وهبي "ترند" على فيسبوك للمرّة الثالثة في أقلّ من أسبوعين   



في أقلّ من أسبوعين، يتصدّر إسم النجمة هيفاء وهبي ترند فيسبوك للمرّة الثالثة ضمن المواضيع الأكثر رواجاً على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك في سابقةٍ تضعها ضمن المؤثّرين الأكثر تفاعلاً في الفترة الأخيرة بسبب مواقفها اللافتة والّتي تحظى بتأييد فئةٍ كبيرةٍ من الرأي العام العربي.



ويعود السبب هذه المرّة إلى المنشور المؤثّر الّذي ودّعت فيه هيفاء وهبي الفنان المصري سمير صبري، فنشرت صورة الراحل بالأبيض والأسود ودوّنت التالي: "وداعاً للإنسان العظيم، صاحب الطلّة المُبهجة. سمير غانم سنشتاق لك، لفنّك ولجمال روحك. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".



ويحتلّ إسم هيفاء وهبي الترند منذ ساعات في ظاهرةٍ إستثنائيّة، كيف لا وكان اسمها الاكثر رواجاً على فيسبوك أيضاً بسبب رأيها بالأزمة الّتي ترافقت مع تصريحات وزير الخارجية اللبنانيّة، وكذلك تصدّر اسمها الترند في المرة الأولى بمنشورها المؤثر لأطفال فلسطين في عيد الفطر حين كتبت " أطفال فلسطين الحبيبة في العيد. كل عام وأنتم أقرب الى الحرية والنصر".