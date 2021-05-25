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أبرزها تفعيل رخصة الفنادق.. 6 ملفات مشتركة بين "البيئة" و"السياحة"
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:57 ص
مارينا بشارة
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالجيزة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث عقدا اجتماعا موسعًا لمناقشة سبل دعم السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم الأنشطة السياحية للترويج للمنتج السياحي البيئي المصري بالأسواق المحلية والعالمية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وخلال الاجتماع استعرضا عددًا من الموضوعات المشتركة منها جهود وزارتي السياحة والآثار والبيئة.
ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الملفات المشتركة بين السياحة والآثار والبيئة:
١-حملة "إيكو إيجيبت" للترويج للسياحة البيئية.
٢-رفع وعي العاملين بالقطاع السياحي بأهمية حماية البيئة.
٣-علامة "الجرين ستار" وماتم بها من تحديثات.
٤-علامة "الجرين فينزو" وسبل الترويج لها على مستوى القطاع السياحي لتوسيع دائرة المشاركين بها بالقطاع السياحي.
٥-تفعيل رخص الفنادق الصديق للبيئة مع دعم سبل تعزيز المرشدين في السياحة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية.
٦-تطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية لتوفير المناخ المستدام للعمل السياحى البيئى وبما يتوافق مع استراتيحية 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك الاجتماع في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة وفي تطبيق استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئى وتطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية، واستدامة النشاط السياحى والأثري عن طريق وضع ضوابط تنظيم الاستخدام الأمثل للمواقع ذات الطابع البيئي والحفاظ على المواقع والمحميات الطبيعية.
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