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طارق صبري يتحدث عن كواليس تقديمه شخصية "خيرت السبكي"

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حل الفنان طارق صبري، ضيفا على برنامج "قول يا كبير" مع صبري زكي على محطة راديو إنرجي 92.1.

وتحدث طارق صبري عن مشواره الفني وأعماله التي كان آخرها دور خيرت السبكي في مسلسل الاختيار2 الذي لفت الأنظار إليه بشدة، وحول تقديمه لشخصية ضابط الشرطة في العديد من أعماله.

وقال طارق صبري، إن مسلسل الاختيار2 لا يقارن بأي عمل آخر، مشيرا إلى أنه لا يحب تكرار أدواره ويحرص دائما على إظهار جوانب مختلفة في دور الضابط الذي يقدمه.

وقال طارق صبري مازحا "أنا لواء دلوقتي"، ردا على سؤال أحد المستمعين له حول تكرار تقديمه لشخصية ضابط الشرطة في أعمال مثل دلع بنات وبنات سوبر مان، وفيلم ساعة رضا.

وأوضح طارق صبري أنه بعد تقديم شخصية خيرت السبكي، والمشاركة في الاختيار2 ستكون معايير تلقده للأدوار أكثر تأنيا وانتقاءا من قبل، وأنه سيحاول تغيير شكل الأدوار حتى لا يكرر نفسه.

وتحدث طارق صبري عن تجربة توليه منصب مدير مسرح الزمالك بعد إعادة افتتاحه مرة أخرى، وقال إنه عاشق للمسرح منذ تخرجه من معهد الفنون المسرحية وتقديمه العديد من الأعمال كان آخرها مسرحية يوم أن قتلوا الغناء قائلا:" المسرح له منطقة لوحده عندي وهو إشباع".

وكشف طارق صبري مفاجأة، أن مسرح الزمالك هو نفس المكان الذي كان يشهد احتفالات ثورة 23 يوليو وتحييها أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما من نجوم الزمن الجميل والغناء العريق.

وأشار طارق صبري إلى أنه تم وضع خطة لإحياء هذا المسرح بعدما توقف تشغليه منذ الثمانينات، وقريبا ستقدم فرقة مسرح الزمالك عروضا خاصة يحضرها الأطفال والكبار والأسرة.


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