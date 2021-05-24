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طارق صبري يتحدث عن كواليس تقديمه شخصية "خيرت السبكي"
الإثنين 24/مايو/2021 - 06:57 م
مصطفى فكيه
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حل الفنان طارق صبري، ضيفا على برنامج "قول يا كبير" مع صبري زكي على محطة راديو إنرجي 92.1.
وتحدث طارق صبري عن مشواره الفني وأعماله التي كان آخرها دور خيرت السبكي في مسلسل الاختيار2 الذي لفت الأنظار إليه بشدة، وحول تقديمه لشخصية ضابط الشرطة في العديد من أعماله.
وقال طارق صبري، إن مسلسل الاختيار2 لا يقارن بأي عمل آخر، مشيرا إلى أنه لا يحب تكرار أدواره ويحرص دائما على إظهار جوانب مختلفة في دور الضابط الذي يقدمه.
وقال طارق صبري مازحا "أنا لواء دلوقتي"، ردا على سؤال أحد المستمعين له حول تكرار تقديمه لشخصية ضابط الشرطة في أعمال مثل دلع بنات وبنات سوبر مان، وفيلم ساعة رضا.
وأوضح طارق صبري أنه بعد تقديم شخصية خيرت السبكي، والمشاركة في الاختيار2 ستكون معايير تلقده للأدوار أكثر تأنيا وانتقاءا من قبل، وأنه سيحاول تغيير شكل الأدوار حتى لا يكرر نفسه.
وتحدث طارق صبري عن تجربة توليه منصب مدير مسرح الزمالك بعد إعادة افتتاحه مرة أخرى، وقال إنه عاشق للمسرح منذ تخرجه من معهد الفنون المسرحية وتقديمه العديد من الأعمال كان آخرها مسرحية يوم أن قتلوا الغناء قائلا:" المسرح له منطقة لوحده عندي وهو إشباع".
وكشف طارق صبري مفاجأة، أن مسرح الزمالك هو نفس المكان الذي كان يشهد احتفالات ثورة 23 يوليو وتحييها أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما من نجوم الزمن الجميل والغناء العريق.
وأشار طارق صبري إلى أنه تم وضع خطة لإحياء هذا المسرح بعدما توقف تشغليه منذ الثمانينات، وقريبا ستقدم فرقة مسرح الزمالك عروضا خاصة يحضرها الأطفال والكبار والأسرة.
وتحدث طارق صبري عن مشواره الفني وأعماله التي كان آخرها دور خيرت السبكي في مسلسل الاختيار2 الذي لفت الأنظار إليه بشدة، وحول تقديمه لشخصية ضابط الشرطة في العديد من أعماله.
وقال طارق صبري، إن مسلسل الاختيار2 لا يقارن بأي عمل آخر، مشيرا إلى أنه لا يحب تكرار أدواره ويحرص دائما على إظهار جوانب مختلفة في دور الضابط الذي يقدمه.
وقال طارق صبري مازحا "أنا لواء دلوقتي"، ردا على سؤال أحد المستمعين له حول تكرار تقديمه لشخصية ضابط الشرطة في أعمال مثل دلع بنات وبنات سوبر مان، وفيلم ساعة رضا.
وأوضح طارق صبري أنه بعد تقديم شخصية خيرت السبكي، والمشاركة في الاختيار2 ستكون معايير تلقده للأدوار أكثر تأنيا وانتقاءا من قبل، وأنه سيحاول تغيير شكل الأدوار حتى لا يكرر نفسه.
وتحدث طارق صبري عن تجربة توليه منصب مدير مسرح الزمالك بعد إعادة افتتاحه مرة أخرى، وقال إنه عاشق للمسرح منذ تخرجه من معهد الفنون المسرحية وتقديمه العديد من الأعمال كان آخرها مسرحية يوم أن قتلوا الغناء قائلا:" المسرح له منطقة لوحده عندي وهو إشباع".
وكشف طارق صبري مفاجأة، أن مسرح الزمالك هو نفس المكان الذي كان يشهد احتفالات ثورة 23 يوليو وتحييها أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما من نجوم الزمن الجميل والغناء العريق.
وأشار طارق صبري إلى أنه تم وضع خطة لإحياء هذا المسرح بعدما توقف تشغليه منذ الثمانينات، وقريبا ستقدم فرقة مسرح الزمالك عروضا خاصة يحضرها الأطفال والكبار والأسرة.
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