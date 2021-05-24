عاجل.. أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

رفض الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، التدخل للضغط على إدارة ناديه بشأن الحصول على موافقتهم، للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.





وكان مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسلوا خطابًا لنادي ليفربول، لمعرفة موقفهم من مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد، خاصة وأنها خارج الأجندة الدولية، ومن الممكن رفض ليفربول الاستغناء عن لاعبه.





وقام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، بالتواصل مع محمد صلاح، من أجل التدخل للضغط على ناديه بالموافقة على مشاركته في أولمبياد طوكيو.





ورحب محمد صلاح بشدة باللعب مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو ولكن بشرط موافقة ليفربول، ورفض فكرة التدخل من أجل الضغط على إدارة ناديه بشأن الموافقة، مؤكدًا أن القرار في يد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، ولن يستطيع الضغط عليه بشأن قراره.



