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الأسبوع الأول..إسلام إبراهيم أفضل ممثل كوميدي في استفتاء الفجر 2021

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حصل الفنان إسلام إبراهيم على أفضل ممثل كوميدي في الأسبوع الأول لاستفتاء "الفجر الفني" حيث حصد مايزيد عن ألف صوت بواقع 41.67%.

وشارك الفنان إسلام إبراهيم في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع النجم يحيى الفخراني وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "نجيب زاهي زركش" بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وكريم عفيفى، وشيرين، ونهى عابدين، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى.
الأسبوع الأول..إسلام إبراهيم أفضل ممثل كوميدي في استفتاء الفجر 2021
الأسبوع الأول..إسلام إبراهيم أفضل ممثل كوميدي في استفتاء الفجر 2021

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