رانيا يوسف تستأنف تصوير الجزء الثاني من "الحرامي" في هذا الموعد





تستأنف الفنانة رانيا يوسف تصوير الجزء الثاني من المسلسل الدرامي "الحرامي" الخميس المقبل في أحد اللوكيشانات الخاصة بالمسلسل المقرر عرضه على منصة شاهد VIP خلال الفترة المقبلة.



ويستعد المخرج أحمد الجندي، لتصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" الذي حقق الجزء الأول منه نجاح كبير وذلك بعد أن حل بديلا للمخرج محمد سلامة مخرج الجزء الأول الذي اعتذر عن استكمال تصوير الجزء الثاني للشركة المنتجة.



وتعد فكرة مسلسل "الحرامي" جديدة ومختلفة، حيث يتم تقديم الموسم منه في 10 حلقات مدة كل حلقة 10 دقائق.



ومن المقرر أن يشارك في الجزء الثاني نجوم جدد بجانب أغلب نجوم الجزء الأول ومنهم محمد جمعة.



الجزء الاول من مسلسل "الحرامي" تناول بشكل كوميدي قصة عائلة تعود بشكل غير متوقع للمنزل، يجد شاب غير محترف خطط لسرقة الأسرة نفسه في موقف عصيب، حيث يصبح عليه التخفي داخل المنزل دون ملاحظة العائلة لوجوده في سبيل الهرب، ذلك خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا،



مسلسل “الحرامي” من بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وأحمد داش وعبدالرحمن القليوبي وكارولين عزمي ورنا رئيس واحمد فتحي وتوني ماهر وصلاح عبدالله، كما شارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ابرزهم ميرنا جميل".



