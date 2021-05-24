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تأهل فارس الدسوقي لربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.. ووداع يوسف ابراهيم أمام جويل ماكين

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حجز فارس دسوقي المصنف السادس عالميا، مقعدا في الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على االانجليزي باتريك روني، بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما بدور الستة عشر من البطولة.
خسر فارس دسوقي الشوط الأول بنتحية 11-4، ولكنه نجح في العودة والفوز في ثلاثة أشواط متتالية وجاءت نتائجهم كالتالي: 11-4 ثم 11-8 والأخير 11-3، ليصعد إلى ربع النهائي ويواجه الفائز من مواجهة مصطفى عسل ومحمد أبو الغار.
ومن نفس الدور ودع يوسف ابراهيم البطولة بعد الخسارة أمام الويلزي جويل ماكين المصنف السابع عالميا، حيث خسر اللاعب المصري الشوط الأول 12-10 والشوط الثاني 11-7 والشوط الثالث 11-2، ليتأهل ماكين إلى الدور ربع النهائي وينتظر الفائز من مباراة محمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً مع الفرنسي بابتيست ماسوتي.
ويبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية. حيث تقام النسخة التاسعة الحالية، في ظل بروتوكولات وإجراءات صذارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

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