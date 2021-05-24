أوقاف المنيا توضح حقيقة صور المكفنين داخل مسجد

نفي الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، واقعة ظهور شخصين أحدهما ملفوفا داخل كفن، وملقى على أرضية مسجد، بينما ظهر الآخر يحاول خنقه على سبيل المزاح، مؤكدا أن هذه الواقعة لم تحدث داخل مساجد المحافظة.



مخاطبة جميع مديري الإدارات

وقال "عبد الرازق"، إنه تم مخاطبة جميع مديري الإدارات والمفتشين بمراكز المحافظة التسع للتحقق من تلك الواقعة وتبين أنها لم تحدث بأي مسجد داخل المحافظة، منوها أنه بتصوير وفحص اسماء المساجد القريبة من الاسم المتداول تبين أنها غير المسجد الذي تم نشر صوره، مطالبا من لديه أي معلومات عن حدوث هذه الواقعة ويعرف السمجد يبلغ مديرية الأوقاف وسيقوم وكيل الوزارة بالانتقال للفحص بنفسه.



التواصل الاجتماعي

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، صورا التُقطت داخل مسجد العطا في محافظة المنيا، لشخصين أحدهما ملفوفا داخل كفن، وملقى على أرضية المسجد، وظهر الثاني وهو يحاول خنقه على سبيل المزاح، وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب بين مجموعة من مرتادي التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الأمر اعتداء على قدسية المسجد.



الحسابات على فيس بوك

وأحد الشخصين اللذين ظهرا في الصور، نشر بعضها عبر حسابه على فيس بوك، وتداولتها كثير من الحسابات على فيس بوك، ما دعاه إلى حذفها بعد الهجوم الشديد الذي لقيه من الكثيرين.



المتحدث باسم وزارة الأوقاف

من جانبه، قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنّ هذا الفعل مرفوض داخل المسجد، كما أنّه تعدٍ على قدسية المسجد التي أمرنا الله أن نحافظ عليها، وذلك لأن هذه الصور غير لائقة كما أنّ هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام حال التأكد من صحة الصور داخل المسجد.

وأضاف حسن، أنّ الوزارة تفحص الصور للتأكد من حقيقتها، لاتخاذ الإجرءات القانونية ضد المقصرين، حفاظا على بيوت الله، كما أنّ الوزارة ستحاسب المقصرين حال ثبوت الواقعة.