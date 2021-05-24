علم الدين بعد افتتاح أول كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي: تخصص واعد..وتأخرنا كثيرًا في تطبيقه (فيديو)

كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، التفاصيل المتعلقة بافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لأول كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي.



وقال "علم الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "تم اتخاذ قرار بإنشاء هذه الكلية لأننا تأخرنا في هذا المجال الذي عرفه العالم في الخمسينات وبدأ تطبيقه العملي في السبعينات وهذا ما زاد من الفجوة والمسافة طويلة لبلوغ ما وصل إليه العالم".



وأضاف أنه تم افتتاح الكلية تقنية النانو وهو تخصص واعد من ضمن أبرز رموز الثورة الصناعية الرابعة من أجل توظيف واستغلال التقنيات المتناهية الصغر في صناعات وتطبيقات كثيرة في الطب أو الهندسة أو الزراعة أو البيئة أو النسيج وكافة التخصصات يدخل فيها هذه التقنية.



وأشار إلى أن فكرة الكلية للدراسات العليا لإعداد كوادر متخصصة في كافة المجالات وتقوم بتجهيز هذه الكوادر في سوق العمل ويبدأوا في عمليات البحث والتطوير لربط هذه التكنولوجيات في الصناعة والزراعة وتخصصات كبيرة في المجتمع.



وأوضح أنه تم تجهيز الكلية من أربع أدوار و20 معمل وبها 27 جهاز جهاز حاسب آلي و45 لاب توب وجهاز كمبيوتر فائق السرعة يعتبر الأعلى في مصر وخطط لإنشاء 3 درجات ماجستير وعدة دبلومات متخصصة وسيتم الإعلان عن شروط القبول قريبا بالتخصصات التي تعالجها الكلية.



ولفت إلى أن هذه الكلية تعتبر من الكليات البينية التي تتداخل مع تخصصات العلوم والهندسة والطب، وهي كلية دراسات عليا تشترط التقدم إليها بعد الحصول على شهادة التخرج من الجامعة، مؤكدًا أن تقييم الجامعة مرتبط بعدد البحوث المنشورة وأعداد الاستشهادات ومدى تغطيتها للتخصصات المختلفة وهو ما يضعها في التصنيف الدولي.





