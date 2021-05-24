Advertisements

علم الدين بعد افتتاح أول كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي: تخصص واعد..وتأخرنا كثيرًا في تطبيقه (فيديو)

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، التفاصيل المتعلقة بافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لأول كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي.

وقال "علم الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "تم اتخاذ قرار بإنشاء هذه الكلية لأننا تأخرنا في هذا المجال الذي عرفه العالم في الخمسينات وبدأ تطبيقه العملي في السبعينات وهذا ما زاد من الفجوة والمسافة طويلة لبلوغ ما وصل إليه العالم".

وأضاف أنه تم افتتاح الكلية تقنية النانو وهو تخصص واعد من ضمن أبرز رموز الثورة الصناعية الرابعة من أجل توظيف واستغلال التقنيات المتناهية الصغر في صناعات وتطبيقات كثيرة في الطب أو الهندسة أو الزراعة أو البيئة أو النسيج وكافة التخصصات يدخل فيها هذه التقنية.

وأشار إلى أن فكرة الكلية للدراسات العليا لإعداد كوادر متخصصة في كافة المجالات وتقوم بتجهيز هذه الكوادر في سوق العمل ويبدأوا في عمليات البحث والتطوير لربط هذه التكنولوجيات في الصناعة والزراعة وتخصصات كبيرة في المجتمع.

وأوضح أنه تم تجهيز الكلية من أربع أدوار و20 معمل وبها 27 جهاز جهاز حاسب آلي و45 لاب توب وجهاز كمبيوتر فائق السرعة يعتبر الأعلى في مصر وخطط لإنشاء 3 درجات ماجستير وعدة دبلومات متخصصة وسيتم الإعلان عن شروط القبول قريبا بالتخصصات التي تعالجها الكلية.

ولفت إلى أن هذه الكلية تعتبر من الكليات البينية التي تتداخل مع تخصصات العلوم والهندسة والطب، وهي كلية دراسات عليا تشترط التقدم إليها بعد الحصول على شهادة التخرج من الجامعة، مؤكدًا أن تقييم الجامعة مرتبط بعدد البحوث المنشورة وأعداد الاستشهادات ومدى تغطيتها للتخصصات المختلفة وهو ما يضعها في التصنيف الدولي.


أخبار تهمك

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 20 ساعة

الإمارات تواجه الأردن وديًا استعدادًا للتصفيات المزدوجة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كارتيرون يحدد حارس الزمالك الأساسي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يرصد 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

05:01 م

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

05:41 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»