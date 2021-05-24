وزيرة التجارة: مبادرة "حياة كريمة" لم تحدث في أي دولة بالعالم

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، لم تحدث في أي دولة بالعالم، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ زيارات لـ 1370 قرية، لتحديد احتياجاتها كافة، مع رصد نسبة البطالة.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"،أن حياة كريمة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تستهدف رفع جودة حياة المواطن أيضا.



وأوضحت جامع أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تعظيم الصناعات القائمة بالقرى، متابعة "شعور المواطن باهتمام القيادة السياسية والدولة به له ردود أفعال إيجابية".



وأشارت إلى أنه تم توفير 150 دراسة استرشادية لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر في القرى، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تستهدف لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف تستهدف 52 مركزا.



وكشفت وزيرة التجارة أنها ستعتمد برنامجا جديدا لدعم الصادرات يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة أنه سيكون برنامجا واعدا، بعدما قدمت الحكومة دعما كبيرا للمصدرين بتخصيص 8 مليارات جنيه خلال أزمة فيروس كورونا.

