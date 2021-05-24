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منظمة التحرير الفلسطينية: مصر تتبنى قضيتنا.. ولم تغير موقفها مطلقا

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الهدف الأساسي من زيارة وزير الخارجية سامح شكري، ولقائه بالرئيس الفلسطينيي "أبو مازن" متابعة التنسيق المتبادل بين البلدين حول الوضع الفلسطيني.

وأشار "الأحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق كل القرارات الدولية، منوها بأن الإدارة الأمريكية الجديدة تراجعت عن اعتبار القدس موحدة وعادت لتتكلم عن القدس الشرقية.

وأضاف أن حديث الإدارة الأمريكية عن القدس الشرقية يعني اعتراف أمريكي عن عدم اعتبارها القدس موحدة، منوها بأن مصر تتبنى احل الدولتين بشكل كامل، ومصر لم تتراجع عن رؤيتها حتى في ظل فترة ترامب ولكن هناك دول عربية تراجعت عن موقفها.

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