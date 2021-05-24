"البترول" تعلن عن الشرط الواجب توافره لتوصيل الغاز الطبيعي للقري (فيديو)



وأكد أنه يتم طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول في المناطق البكر الجديدة خاصة في غرب المتوسط



وأشار حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة حققت الاكتفاء الذاتي وجذبت شركات كبيرة للاستثمار في مصر



وأوضح أن شركات البترول تجري مسحا ودراسات للمناطق التي تبحث فيها عن البترول قبل الشروع في عمليات الحفر، لأنه من الممكن أن تنفق 200 مليون دولار ومن ثم تكتشف أن البئر جاف.



تحدث حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن توصيل الغاز إلى القرى المصرية في ضوء مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن دخول الصرف الصحي إلى القرى شرط البدء في توصيل الغاز الطبيعي.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم حاليا دراسة توصل الغاز الطبيعي لكل القرى التي لم يصل لها الغاز ويجرى حاليا توصيل الغاز لعدد كبير من القرى في إطار مبادرة حياة كريمة.