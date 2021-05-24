النصر يهزم كوكاكولا في لقاء مثير بالقسم الثاني





حقق فريق النصر بقيادة طارق السيد فوزا غاليا وصغبا علي حساب مضيفة فريق كوكاكولا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي الفرعي ضمن الجولة 24 بدوري القسم الثاني .





وجاء الشوط الاول متكافئ بين الفريقين ونجح النصر في تسجيل الهدف الاول عن طريق دخير محمد في الدقيقة 23 .



وفي الشوط الثاني لجاء النصر لتضييق المساحات في وسط ملعبه واللعب علي الهجمات المرتدة و نجح حسام جلال البديل في تسجيل الهدف الثاني للنصر .



بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 32 نقطة وصعد للمركز السابع بفارق ستة نقاط علي بورتو المتصدر برصيد 38 نقطة حيث جمع النصر سبع نقاط من ثلاث مباريات تحت قيادة طارق السيد المدير الفني بينما توقف رصيد كوكاكولا عند 35 نقطة في المركز الخامس



من جانبه قال طاق السيد المدير الفني للنصر أنه سعيد بالفوز علي كوكاكولا وسعيد بالنتيجة والأداء الرجولي من اللاعبين وان الفوز وضع النصر في مكانه جيدة في جدول الدور حيث الوصول للنقطة 32 والاقتراب من المركز الاول بفارق ستة نقاط .



وأضاف السيد أن الوضع في بداية التجربة مع النصر كان صعب ولكن نجحت مع الجهاز الفني في العمل بشكل باجتهاد خلال فترة لا تتعدي 15 يوم ووجه الشكر لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق وايضا احمد الاحمر عضو المجلس علي الثقة الكبيرة و الوقوف خلف الفريق ودعمه موجها الشكر للاعبين الرجال .



وأشار مدرب النصر أن فريق كوكاكولا فريق محترم يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني محترم وأنه تم دراسة كوكاكولا بشكل جيد مع الجهاز الفني وتم الوقوف علي اهم مفاتيح اللعب.



موضحا أن الشوط الأول شهد استحواذها علي اللقاء اغلب الفترات واحرز هدف وفي الشوط الثاني اعتمد النصر علي الهجمات المرتدة عن طريق حسام جلال وميدو العطار واوشا ونجح في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة والخروج بالثلاث نقاط .



واختتم تصريحاته عقب الفوز بأنه لدية ثقه كبيرة في اللاعبين وفي قدراتهم وسيكمل المشوار من أجل تقديم افضل شئ لنادي النصر .