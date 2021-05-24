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"العليا للفيروسات" تكشف أعراض جديدة لكورونا

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا لفيروسات، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الاولى كانت واضحة مثل ارتفاع درجة الحرارة والشعور بوجع في الصدر، خلاف السعال الجاف، أما الأعراض الان افقد اختلفت، وتتمثل في الشعور بآلام في الظهر او آلام في الإذن، والشعور بدوار، او ارتفاع بسيط في درجة الحرارة بشكل بسيط، معقبة: "أي أعراض خفيفة ممكن تكون كورونا، ومش لازم نستهتر".

وتابعت "أنور"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المتعافي من فيروس كورونا، قد يصاب ببعض الأعراض المختلفة في الكلى أو أماكن أخرى، وهذا الامر ينطبق على المصابين كورونا بشكل خفيف دون الشعور بالإصابة.

وأضافت أن الكورونا مرض غريب، لافتة إلى أن الوقاية اهم من أي شيء آخر، مشددة على ضرورة الحصول على اللقاح، للوقاية من الإصابة، وفي حال الإصابة تكون الأعراض بسيطة.

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