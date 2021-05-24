Advertisements

خبير استراتيجي: وقف إطلاق النار بغزة دون شروط يعكس ثقة الجميع فى مصر (فيديو)

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن رجال المخابرات العامة كانوا يمثلون العرب جميعا في جهودهم الكبيرة للتوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق بين قوات الاحتلال والفلسطينيين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وقف إطلاق النار بدون شروط يأتي نتيجة ثقة كل الأطراف في مصر.

وأردف أن هناك توجيها رئاسيا بتشكيل مسار سياسي في فلسطين، لفتح آفاق مختلفة نستثمر فيها الاهتمام الدولي لإحياء القضية الفلسطينية وعودتها للأولويات مجددًا، وذلك بعد النجاح في وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة هناك.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تستطلع الأوضاع في فلسطين وتحاول الاستماع لرؤى كل من القاهرة وعمان ورام الله، مؤكدًا أن العالم كله في حاجة للاستماع إلى فلسطين.

واختتم العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية يضر أكثر مما ينفع، ويجب تفعيل ملف المصالحة.

أخبار تهمك

تعرف على المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يحدد حارس الزمالك الأساسي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

عاجل - الزمالك يرصد 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الإمارات تواجه الأردن وديًا استعدادًا للتصفيات المزدوجة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و 22 دقيقة

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

05:01 م

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

05:41 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»