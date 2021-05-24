رسالة هامة من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة نهضة بركان

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب جامعة قطر «3»، استعدادًا لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل.

وأكد موسيماني ضرورة إغلاق ملف دوري أبطال إفريقيا والتركيز بشكل كامل على مباراة نهضة بركان.

وقال موسيماني للاعبين إن بطولة السوبر مباراة واحدة فقط من 90 دقيقة، والفوز بها يضيف إنجازًا جديدًا لما تحقق خلال الفترة الماضية، وعلى الجميع التركيز بشكل كامل في مواجهة نهضة بركان.

وأكد المدير الفني أن اللاعبين نجحوا في مهمتهم بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيهم عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتأهل لنصف النهائي، وعليهم نسيان الماضي والتركيز في الخطوة المقبلة أمام بطل المغرب.

ودخل الأهلي في فقاعة طبية منذ الوصول إلى فندق الإقامة في الدوحة بعد إجراء المسحة الطبية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر بعد الانتهاء من مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحسم التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.