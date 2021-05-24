رسالة هامة من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة نهضة بركان
حرص
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد
محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب
جامعة قطر «3»، استعدادًا لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي،
والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل.
وأكد
موسيماني ضرورة إغلاق ملف دوري أبطال إفريقيا والتركيز بشكل كامل على مباراة
نهضة بركان.
وقال
موسيماني للاعبين إن بطولة السوبر مباراة واحدة فقط من 90 دقيقة، والفوز بها يضيف
إنجازًا جديدًا لما تحقق خلال الفترة الماضية، وعلى الجميع التركيز بشكل كامل في
مواجهة نهضة بركان.
وأكد
المدير الفني أن اللاعبين نجحوا في مهمتهم بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيهم عقبة
صن داونز في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتأهل لنصف النهائي،
وعليهم نسيان الماضي والتركيز في الخطوة المقبلة أمام بطل المغرب.
ودخل
الأهلي في فقاعة طبية منذ الوصول إلى فندق الإقامة في الدوحة بعد إجراء المسحة
الطبية في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ووصلت
بعثة الأهلي إلى قطر بعد الانتهاء من مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري
أبطال إفريقيا، وحسم التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على بطل جنوب إفريقيا
بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.