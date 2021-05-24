Advertisements

الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا في 40 يوما

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن مسؤولو الصحة في الهند يوم الاثنين عن أدنى معدل إصابة يومي بـ"كوفيد - 19" خلال ما يقرب من 40 يوما.

 

وسجل المسؤولون 222315 إصابة جديدة يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 27 مليونا منذ بدء الوباء.

 

واليوم أيضا، تجاوزت الدولة الواقعة في جنوب آسيا المرحلة القاتمة المتمثلة في 300 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد - 19، وهو ثالث أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

 

ويعتقد الخبراء أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات أكبر بكثير.

 

وبينما شهدت المدن الكبرى علامات تحسن في الأيام الأخيرة، لم ينته الفيروس من الهند بأي حال من الأحوال.

 

ويبدو أنه قد تسبب بالفعل في خسائر مروعة في المناطق الريفية الشاسعة بالبلاد، حيث تعيش غالبية السكان وحيث تكون الرعاية الصحية محدودة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الهند اصابات كورونا

أخبار تهمك

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يرصد 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الإمارات تواجه الأردن وديًا استعدادًا للتصفيات المزدوجة

منذ ساعة و 18 دقيقة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كارتيرون يحدد حارس الزمالك الأساسي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

الهند تسجل 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و325 وفاة

الهند تسجل ما يقرب من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

الهند تسجل ما يقرب من 39000 إصابة جديدة بكورونا

الهند تسجل ما يقرب من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

المكسيك تسجل 208 حالات وفاة و3712 إصابة جديدة بكورونا

عاجل.. ألمانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

05:01 م

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

05:41 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»