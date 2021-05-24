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بيب جوارديولا قبل نهائي الأبطال: أثق للغاية في فريقي
الإثنين 24/مايو/2021 - 07:30 م
وكالات
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اعترف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أنه لم يكن يظن عندما بدأ مسيرته في عالم التدريب، أنه سيرى كل ما مر به، قبل أيام من نهائي دوري الأبطال، حين يسعى لتحقيق لقب "التشامبيونز" الثالث له.
وقال غوارديولا "لا يمكنني أن أطلب أكثر مما عايشته على مدار مسيرتي. ظهرنا بشكل رائع في البطولة ولدينا أربعة أو خمسة أيام للاستعداد. حين بدأت التدريب لم اتخيل أنني سأشهد كل ذلك".
وتابع "هذا الفريق يشبه كثيراً ما كان عليه قبل أعوام، لكن الفوارق محدودة للغاية في هذه البطولة. كان التوفيق حليفنا هذا العام، بينما لم نوفق في أعوام سابقة".
وأضاف المدرب الإسباني "تحتاج بعض الفرق لنهائيات كثيرة كي تحقق اللقب، فرق أخرى تنجح في ذلك من نهائي واحد. حصدنا العديد من الألقاب من المحاولة الأولى. أثق للغاية في فريقي".
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