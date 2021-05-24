Advertisements

بيب جوارديولا قبل نهائي الأبطال: أثق للغاية في فريقي

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
اعترف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أنه لم يكن يظن عندما بدأ مسيرته في عالم التدريب، أنه سيرى كل ما مر به، قبل أيام من نهائي دوري الأبطال، حين يسعى لتحقيق لقب "التشامبيونز" الثالث له.
 وقال غوارديولا "لا يمكنني أن أطلب أكثر مما عايشته على مدار مسيرتي. ظهرنا بشكل رائع في البطولة ولدينا أربعة أو خمسة أيام للاستعداد. حين بدأت التدريب لم اتخيل أنني سأشهد كل ذلك".
وتابع "هذا الفريق يشبه كثيراً ما كان عليه قبل أعوام، لكن الفوارق محدودة للغاية في هذه البطولة. كان التوفيق حليفنا هذا العام، بينما لم نوفق في أعوام سابقة".
 وأضاف المدرب الإسباني "تحتاج بعض الفرق لنهائيات كثيرة كي تحقق اللقب، فرق أخرى تنجح في ذلك من نهائي واحد. حصدنا العديد من الألقاب من المحاولة الأولى. أثق للغاية في فريقي". 

أخبار تهمك

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

الإمارات تواجه الأردن وديًا استعدادًا للتصفيات المزدوجة

منذ ساعة و 20 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و 26 دقيقة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يحدد حارس الزمالك الأساسي

منذ حوالي 3 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يرصد 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

05:01 م

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

05:41 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»