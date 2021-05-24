Advertisements

"الجيزة" إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالمنيب (صور)

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
رصدت لجان المتابعة بحي جنوب الجيزة حالة بناء مخالف بشارع فرع والي من شارع المدرسة بمنطقة المنيب، عبارة عن غرفتين من الطوب بسقف خرسانى بالجزء الخلفى من قطعة أرض تابعة لأحد الملاك.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي جنوب الجيزة بإزالة البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

ومن خلال حملة لأجهزة، الحي تم إزالة المخالفة وتحرير محضر بناء بدون ترخيص ضد المالك، والتحفظ عليه بمعرفة الفرق الأمنية المرافقة للحملة لحين عرضه على النيابة العسكرية.


ويهيب محافظ الجيزة بالسادة المواطنين الإلتزام بقرارات الدولة بشأن منع التعدى والبناء المخالف وإتباع ما تنص عليه المنظومة الجديدة لتراخيص البناء، حيث أنه لا عودة للوراء وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية فورًا حيال المخالفين.


"الجيزة" إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالمنيب (صور)
"الجيزة" إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالمنيب (صور)
"الجيزة" إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالمنيب (صور)
"الجيزة" إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالمنيب (صور)
"الجيزة" إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالمنيب (صور)
"الجيزة" إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالمنيب (صور)
"الجيزة" إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالمنيب (صور)
"الجيزة" إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالمنيب (صور)

أخبار تهمك

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحدد حارس الزمالك الأساسي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - الزمالك يرصد 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و 23 دقيقة

الإمارات تواجه الأردن وديًا استعدادًا للتصفيات المزدوجة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

05:01 م

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

05:41 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»