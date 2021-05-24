"الجيزة" إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالمنيب (صور)

رصدت لجان المتابعة بحي جنوب الجيزة حالة بناء مخالف بشارع فرع والي من شارع المدرسة بمنطقة المنيب، عبارة عن غرفتين من الطوب بسقف خرسانى بالجزء الخلفى من قطعة أرض تابعة لأحد الملاك.



وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي جنوب الجيزة بإزالة البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.



ومن خلال حملة لأجهزة، الحي تم إزالة المخالفة وتحرير محضر بناء بدون ترخيص ضد المالك، والتحفظ عليه بمعرفة الفرق الأمنية المرافقة للحملة لحين عرضه على النيابة العسكرية.





ويهيب محافظ الجيزة بالسادة المواطنين الإلتزام بقرارات الدولة بشأن منع التعدى والبناء المخالف وإتباع ما تنص عليه المنظومة الجديدة لتراخيص البناء، حيث أنه لا عودة للوراء وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية فورًا حيال المخالفين.





