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تدريبات قوية لحراس الأهلي الثلاثة في المران الأول بقطر استعدادًا للسوبر الإفريقي

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أدى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس بالنادي.

 

وخاض ثلاثي حراس مرمى الأهلي تدريبات قوية تضمنت عدة فقرات، من بينها التصدي للتصويبات وكيفية التعامل مع هجمات المنافسين، والتركيز على الكرات العرضية من عدة زوايا مختلفة في الملعب.

 

وأدى الأهلي مرانه الأول في الدوحة مساء اليوم على ملعب «جامعة قطر 3»، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على بطولة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد «السد».

 

وقبل انطلاق مران الأهلي حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية للاعبين، طالبهم فيها بضرورة التركيز في مواجهة نهضة بركان، وتحقيق الفوز للتتويج بلقب السوبر الإفريقي.

 

وأعلن الجهاز الطبي سلبية المسحة التي أجرتها البعثة في الساعات الأولى صباح اليوم بعد الوصول إلى فندق الإقامة.

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