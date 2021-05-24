وزير قطاع الأعمال: إنتاج أول 100 سيارة كهربائية في منتصف 2022

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة لديها 8 شركات لصناعة الدواء، وتعمل خلال الفترة الحالية على تطوير هذه الشركات للزيادة الانتاج والتصدير الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نصيب هذه الشركات من انتاج الأدوية يقدر بـ14%.



وتابع "توفيق"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الوزارة من خلال التعاون مع الصين تعمل على انتاج بعض مواد الخام الخاصة بصناعة الأدوية، لكي تتحول مصر لمركز رئيسي لصناعة المواد الخام الخاصة بالادوية، معقبًا: "في طريقنا للاتفاق مع الشركاء الصينين حول أنتاج المواد الخام في مصر".



وفي سياق آخر، أكد وزير قطاع الأعمال، أن المفاوضات مع الصين حول أنتاج السيارة الكهربائية كانت صعبة، خاصة أن الوزارة كانت تسعى لكي يكون الجانب الصيني شريك في الإدارة، وخلال الفترة المقبلة سيتم التوقيع على إنتاج السيارة الكهربائية، معقبًا: "إنتاج أول 100 سيارة كهربائية هيكون في منتصف 2022".

