متحدث وزارة الكهرباء يكشف تكلفة مشروعات القطاع في مبادرة "حياة كريمة" بمراحلها الثلاث

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن "حياة كريمة" مبادرة ضخمة ستنقل الأهالي والمواطنين في الريف نقلة كبيرة بتوصيل البنية التحتية والخدمات لمنطقة أعلى كفاءة.



وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن هذه المبادرة بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا في 11 محافظة، حيث تم ضخ 175 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم هذه المبادرة في 51 مركز بتكلفة 24 مليار جنيه كمرحلة أولى، موضحًا أنه خلال الثلاث مراحل ستصل تكلفة توصيل الخدمة إلى 70 مليار جنيه.



وأوضح أن خطوط الجهد المتوسط ستصبح كبلات أرضية وفي داخل الأماكن والقرى ستبقى خطوط هوائية بسبب طبيعة التربة حتى لا يكون هناك نوع من الخطورة وهذا أكثر تطويرًا من المدن.



وأكد أنه سيتم الاعتماد على العدادات الذكية المتطورة وزيادة عددها وهذا يعطي اطمئنان للأهالي بأن ما يدفعه هو المقابل الحقيقي للاستهلاك.





