"غرفة السياحة": قرار السعودية عن الحج شكل صدمة للجميع



قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السعودية ستقوم بتنظيم حج رمزي هذا العام بنسبة 60 الف حاج على مستوى العالم، في إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية، خوفًا على صحة السعوديين والحجاج من الإصابة بفيروس كورونا.



وتابع "الغمري"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن شركات السياحة كانت تأمل في تنظيم الحج هذا العام، ولكن قرار السعودية شكل صدمة كبيرة، خاصة أن ظروف الشركات صعبة بسبب توقف الحج.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شروط أداء فريضة الحج في ظل ظروف كورونا.



إقامة شعائر الحج هذا العام

أعلنت المملكة العربية السعودية، بشكل رسمي، اعتزامها إقامة شعيرة الحج للعام الحالي، مع مراعاة ظروف جائحة كورونا.



وتراعي المملكة، الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.



أعمار الحجاج وأعدادهم

حددت وزارة الصحة السعودية، أعداد الحجاج لهذا العام بـ60 ألف حاج، لا سيما بعد توافر اللقاحات الفعالة والمعتمدة ضد فيروس كورونا.



ووضعت اشتراطات صحية، كتحديد الفئات العمرية المسموح لها بأداء فريضة الحج هذا العام من 18 سنة إلى 60 سنة، على أن تكون الحالة الصحية لهم جيدة، وأن يكون المسافر لأداء المناسك غير مصاب بالأمراض المزمنة مع التأكد من عدم خضوعهم لغسيل الكلى أو الإصابة بأمراض مزمنة.



تلقي التطعيمات

وحددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).



إلغاء الحجر للملقحين

وأعلنت السلطات السعودية، إلغاء إلزام الزوار الأجانب الوافدين جوًا من معظم الدول بالدخول في حجر صحي ما داموا قد تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.