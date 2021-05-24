رئيس جامعة القاهرة عن افتتاح كلية النانو تكنولوجي: أحد مجالات الثورة الصناعية الرابعة

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على افتتاح كلية النانو تكنولوجي لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، قائلًا: "كان لابد من اقتحام هذا المجال الذي تعتمد عليه الثورة الصناعية الرابعة بشكل كبير".



وتابع "الخشت"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الجامعة قامت بتكوين أكاديمي للكلية على مستوى عالمي من خلال تعاقد مع احدى الجهات بالغة الأهمية، خلاف استيراد أحدث الأجهزة المختصة في هذا المجال للتدريس والبحث العلمي في هذا المجال.



وأضاف أن الجامعة قامت بإعداد 20 معملًا في كلية النانو تكنولوجي، مضيفًا أن هذه الكلية تعتمد على العلوم متعددة التخصصات، وتعطي دبلومات متخصصة، وخلال فترة قريبة ستمنح هذه الكلية درجة البكالوريوس على مستوى عالي من التقدم.

