الأسبوع الأول.. "الاختيار2" أفضل مسلسل في استفتاء الفجر 2021

حصل مسلسل "الاختيار2" على أفضل مسلسل في الأسبوع الأول لاستفتاء "الفجر الفني"، لعام 2021 حيث حصد ما يزيد عن 500 ألف صوت بواقع 70.39%.



وأحدث مسلسل "الاختيار2" صدى كبير عقب عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2021.



مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.