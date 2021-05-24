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الزراعة: مشروع دلتا مصر يوفر أكثر من 5 مليون فرصة عمل

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مشروع دلتا مصر من المشروعات الهامة التي نفذتها الدولة المصرية.
وأضاف "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مشروع دلتا مصر أهم مشروع زراعي وسيعود بالنفع على المواطنين، كما أنه يمثل زيادة للدخل للعملة الأجنبية.

ولفت إلى أن مشروع دلتا مصر يوفر أكثر من 5 مليون فرصة عمل، مؤكدًا أن المشروع يفتح أمام المواطن المصري آفاق جديدة وتوسعة جديدة.

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