Advertisements

الأسبوع الأول.."خلي بالك من زيزي" أفضل مسلسل كوميدي في استفتاء الفجر 2021

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
حصل مسلسل "خلي بالك من زيزي" على أفضل مسلسل كوميدي، في الأسبوع الأول لاستفتاء "الفجر الفني"، لعام 2021، حيث حصد على ما يزيد عن 2000 صوت بواقع 80.09%.

وكان مسلسل "خلي بالك من زيزي" حديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرضه في السباق الرمضاني.

المسلسل بطولة الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خلي بالك من زيزي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. تشكيل ناري للزمالك أمام المصري

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 21 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

عاجل .. ٢٨ سبتمبر جلسة محاكمة ريهام سعيد بسب وقذف حسن شاكوش

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية.. علي قاسم مع أمينة خليل في "خلي بالك من زيزي"

تفاصيل شخصية بيومي فؤاد في "خلي بالك من زيزي"

صدفة تجمع أمينة خليل بزوجها في "خلي بالك من زيزي"

نهى عابدين ابنة سلوى محمد علي في "خلي بالك من زيزي" (خاص)

أمينة خليل تشارك بوستر دعائي مع تايسون لمسلسل "خلي بالك من زيزي"

شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل "خلي بالك من زيزي" للنجمة أمينة خليل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»