الأسبوع الأول.."خلي بالك من زيزي" أفضل مسلسل كوميدي في استفتاء الفجر 2021

حصل مسلسل "خلي بالك من زيزي" على أفضل مسلسل كوميدي، في الأسبوع الأول لاستفتاء "الفجر الفني"، لعام 2021، حيث حصد على ما يزيد عن 2000 صوت بواقع 80.09%.



وكان مسلسل "خلي بالك من زيزي" حديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرضه في السباق الرمضاني.



المسلسل بطولة الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.



