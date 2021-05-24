غدًا.. قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة بسبب أعمال الصيانة

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإجراء تغيير لمحبس 1000مم ووصلة بطول 4 م خط 1000 مم بشارع فيصل الرئيسي، مما يضطرها لقطع المياه عن بعض القطاعات بشارعى فيصل والهرم لمدة 12 ساعة تبدأ فى الــ8 مساء الإثنين الموافق 24/5/2021 وحتى الــ 8 صباح الثلاثاء الموافق 25/5/2021.



وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( شارع فيصل ومتفرعاته، شارع الهرم ومتفرعاته، كفر طهرمس، الطالبية ، حسن محمد ، الكوم الأخضر بحرى وقبلى، حى بولاق الدكرور، المنشية ،غطاطى ، عزبة جبريل ، كوم بكار ، منطقة مشعل ) .



وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشأت الخاصة والعامة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات لنقل المياه الصالحة للشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ).

