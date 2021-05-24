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البيت الأبيض: لا يمكن تأكيد تقرير صحفي عن أصل كورونا

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول أصل فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تحتاج مزيدا من المعلومات.

 

وأضافت بساكي في مؤتمر صحفي دوري أن "الولايات المتحدة تأمل في أن يتسنى لمنظمة الصحة العالمية إجراء تحقيق أكثر شفافية في أصول جائحة كورونا".

 

وكانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت أمس الأحد نقلا عن تقرير للمخابرات الأمريكية أن ثلاثة باحثين في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات سعوا للحصول على علاج بالمستشفى في نوفمبر 2019، أي قبل شهر من إعلان الصين رصد أول حالات إصابة بكورونا.

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