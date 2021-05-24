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صالح جمعة يكتفي بالتدريبات التأهيلية في مران سيراميكا كليوباترا

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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اكتفى صالح جمعه لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بخوض مران خفيف، بناء على قرار الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور فريد رضوان، بالتنسيق مع الكابتن ضياء السيد، المدير الفني للفريق، استعدادًا لخوض مباراة إنبي بالجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

 

وقرر الكابتن ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، اعفاء صالح جمعه من المران الجماعي، تقديرًا لظروفه الصحية، في حين خضع اللاعب للمسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمباراة إنبي، تمهيدًا لتجهيزه خلال الساعات المقبلة.

 

واطمأن الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، على حالة صالح حمعة، وظهر اللاعب بشكل طيب وشدد فريد رضوان طبيب الفريق بأن حالة اللاعب جيدة، وأنه من الناحية الطبية جاهز للمباراة، اما الشق الفني فيعود الي الجهاز الفني بقيادة كابتن ضياء السيد.

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