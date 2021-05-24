تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن النادي الأبيض دخل في مفاوضات قوية مع مسئولي بيراميدز، من أجل ضم البوركيني إيريك تراوري لاعب الفريق السماوي.

وأوضح المصدر، أن بيراميدز، رحبوا بالأمر، لكنهم طالبوا التعاقد مع أحد اللاعبين، عبدالله جمعة أو محمود الونش، من ضمن هذه الصفقة، وهو ما رفضه الأبيض بشدة، وطالب بالتعاقد مع اللاعب البوركيني في صفقة بيع وشراء، وليس عن طريق التبادل.





وأكد نادي الزمالك على رفض فكرة إبرام صفقات تبادلية مع فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريقين، في ظل الصراع الكبير على المنافسة الشديدة سواء محليا أو أفريقيا.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري العام، مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.