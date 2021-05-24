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موعد السوبر الإيطالي بالسعودية

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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 تعود النسخة المقبلة من الكأس السوبر الايطالية التي ستجمع بين إنتر ويوفنتوس الى السعودية، بعد غيابها العام الماضي عن المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الايطالي الاثنين.

وقال رئيس الرابطة باولو دال بينو في حديث مع "راديو أونو" إن "الكأس السوبر المقبلة ستقام في السعودية بحضور جماهيري، كما هو متفق عليه في عقدنا".

أثار تنظيم نسختي 2018 و2019 في السعودية خلافات عديدة في إيطاليا حول مسألة احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة في المملكة.

وتابع الرئيس "إنه عقد وُقع منذ عامين او ثلاثة عندما لم أكن في سدة المسؤولية".

وأردف "هناك علاقة تعاون كبيرة بين اتحادنا والاتحاد السعودي، وهناك محادثات حول كرة القدم النسائية، كانت هناك عدة لقاءات معهم، على وجه التحديد للسير في اتجاه الانفتاح في مسألة حقوق الإنسان"، مشيرًا الى انه لا يريد "الغوص أكثر في هذا الموضوع".

ولم يحدد تاريخ المباراة الا ان الصحافة الايطالية توقعت إقامتها في يناير 2022.

وتوج يوفنتوس بلقب النسخة الاولى في السعودية على حساب ميلان قبل أن يخطف لاتسيو التالية من البيانكونيري، فيما استعاد الاخير اللقب في العام 2020 بفوزه على نابولي في النسخة التي أقيمت في ريجو ايميليا في ايطاليا بسبب تداعيات الجائحة.

وكانت السعودية توصلت في نوفمبر 2019 إلى اتفاق مع الاتحاد الاسباني لإقامة الكأس السوبر الاسبانية على ارضها ايضًا على مدى ثلاث سنوات، بمشاركة أربعة اندية خلافًا للنسخ السابقة التقليدية بين بطلي الدوري والكأس.

واستضافت السعودية نسخة العام 2020 في مطلع يناير، قبل ان تقام التالية في اسبانيا أيضًا بسبب تداعيات الجائحة.

وتأتي الاستضافة في إطار تحولات واسعة تشهدها المملكة ضمن "رؤية 2030" التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف في عناوينها العريضة الى تعزيز مصادر إيرادات السعودية

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