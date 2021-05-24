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طارق حامد قائد الزمالك أمام المصري البورسعيدي

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يرتدي طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك شارة قيادة الفريق في مباراته أمام المصري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرتدي حامد شارة القيادة في ظل وجود شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود عبدالرحيم جنش على مقاعد البدلاء.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من :

 حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي  – محمود الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – إسلام جابر – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا واسامة فيصل ومروان حمدي.

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