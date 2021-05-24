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الأسبوع الأول..إنجي علاء أفضل سيناريست في استفتاء الفجر 2021

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حصلت السيناريست إنجي علاء على أفضل مؤلف في الأسبوع الأول لاستفتاء "الفجر الفني"، لعام 2021، حيث حصدت مايزيد عن ألف صوت بواقع 55.35%.

وشاركت السيناريست إنجي علاء في مسلسل "كوفيد 25"، من حيث الكتابة وهو بطولة النجم يوسف الشريف.

المسلسل بطولة النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

الأسبوع الأول..إنجي علاء أفضل سيناريست في استفتاء الفجر 2021
الأسبوع الأول..إنجي علاء أفضل سيناريست في استفتاء الفجر 2021

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