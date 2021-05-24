Advertisements

وزير التعليم يبحث سبل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
بحث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خلال لقائه مع جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسيف)، أوجه التعاون المشترك في المجال التعليمي.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور طارق شوقى بالحضور، مثمنًا الدور الهام الذي تلعبه المنظمة في دعم القطاع التربوي والتعليمي المصرى، وأهمية استمرار العمل بين الجانبين على أسس الشراكة والتعاون والشفافية بما يخدم العملية التعليمية.

وأشار شوقي إلى أن التعليم رحلة تعلم ويجب أن يستمتع الطلاب بالتعلم خلال هذه الرحلة، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمي بهذه الرحلة التعليمية، وإتقان المعلم واكتسابه للمهارات بها، بما يحقق نجاح العملية التعليمية، لافتًا إلى التعاون والاستفادة الممكنة من المنح التعليمية التي تقدمها المنظمة للمعلمين المصريين، وتنفيذها وفق الخطة والاحتياجات التي تقدمها الوزارة، ودمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة في كل أنواع التعليم سواء (التعليم النظامي المدرسي، أو التعليم غير الرسمي "التعليم المجتمعى")، بما يسهم في تصحيح أي اختلال ومعالجته بصورة سليمة وواضحة.

وخلال الاجتماع، تطرق الوزير إلى مناقشة آليات إنشاء منصة لجامعة كامبريدج، واليونسيف لدعم عملية إصلاح المناهج الدراسية، ومن أجل ضمان اكتساب الجميع للمعارف والمهارات والقيم والسلوكيات اللازمة.

من جهته، أعرب السيد جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسيف) عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة في استمرار العملية التعليمية فى ظل جائحة كورونا، مؤكدًا على استعداد المنظمة لتوفير الدعم للوزارة في تأهيل ورفع كفاءة المعلمين والخدمات التي تقدمها منظمة اليونيسف من أجل وصول الآلاف من الطلاب للتعليم، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار إلى تطلع اليونيسف لخلق مزيد من التعاون، وتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في المجال التعليمي، واستمرارها للعمل بصورة جماعية وبذل المزيد من الجهود في سبيل استقرار العملية التعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد الضاهر نائب الوزير لشئون التكنولوجيا والمعلومات، والأستاذة شيرين حمدي المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ومن اليونيسف، إنجريد سانشيز رئيس قسم التعليم، ومنار أحمد متخصصة في مجال التعليم.
 
وعبر الفيديو كونفرانس، شارك في اللقاء كل من الدكتورة نيلي الزيات مستشار الوزير للطفولة المبكرة، ومن كامبريدج الدكتور روس راج خبير القيادة وتصميم المناهج الدراسية والانتقال من المدرسة إلى العمل، ولورا ماكلانيرني خبيرة تنمية وتدريب المعلمين، والدكتور نيومان بورديت خبير التقييم، والدكتور بيتر جريمس خبير التعليم الشامل، وخديجة فانسي خبيرة تعليم الفتيات، ومايك ماكروري خبير تطوير المناهج والمواد التعليمية، وأليسون ريتشاردسون خبيرة التعلم الرقمي.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل .. ٢٨ سبتمبر جلسة محاكمة ريهام سعيد بسب وقذف حسن شاكوش

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تشكيل ناري للزمالك أمام المصري

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 6 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»