تعرف على تفاصيل بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم









ويبلغ طول الكأس 57.5 سنتيمتر وتزن 11 كيلوغراماً ويتكون من 32 عموداً سداسي الشكل، حيث ترمز لعدد الفرق في دور المجموعات، ومنحني الشكل بدءاً من قاعدته المصقولة يدوياً والتي بها شكل الفولاذ غير اللامع مثل الجزء الأعلى من الكأس.









ووفقاً للتفاصيل التي كشف عنها «يويفا»، فإن الهوية المرئية للبطولة الجديدة «تمثل الطبيعة المتفائلة والمُلهمة والمنفتحة» لها، كما أن إنشاء تلك البطولة أدى إلى تحديث هوية علامة الدوري الأوروبي والتي تعكس «الطبيعة الأكثر تنافسية وانتقائية» لها.









وسيُعزف النشيد الخاص ببطولة الدوري الأوروبي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في بداية المباريات وسيتمتع الرعاة بالحقوق في كلتا المسابقتين.









وأشار ألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا»، إلى رغبة الاتحاد في جعل مسابقاته «أكثر شمولاً لمنح الأندية والمشجعين فرصة الحلم والمنافسة على الألقاب الأوروبية».

قدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الاثنين، جائزة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، التي ستنطلق نسختها الأولى في الموسم المقبل بمشاركة 184 نادياً وستقام مبارياتها في أيام الخميس مثل بطولة الدوري الأوروبي.