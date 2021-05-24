بسمة وهبة في أولى حلقات "90 دقيقة": "أنا بتاعة المواطن الغلبان"



قالت الإعلامية بسمة وهبة، في مقدمة برنامجها الجديد،: "أنا قعدت على كرسي المذيع في أماكن كتير، وأكثر من 25 سنة أنا بشتغل في الإعلام بس إلا الكرسي ده والبرنامج ده"



وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"،المذاع على فضائية "المحور"،: "البرنامج ده شاف كتير وعدى عليه كتير، أقدم برنامج توك شو في مصر، وأنا بقدم أول حلقة في البرنامج عيني على آخر حلقة هتقولوا عليا إيه وهتحكموا عليا بإيه وهتحاسبوني على إيه".



وتابعت: "أنا بتاعة المواطن الغلبان إللي عايز يوصل صوته للمسؤول إللي في البلد، المهم إن صوت المواطن الغلبان يوصل للمسؤول ويلاقي إللي يقوله طلباتك أوامر".



واستكملت: "أنا مش في الاستوديو بس هتلاقوني في كل مكان مهم في مصر، وهتلاقوني بعرض كل تفصيلة تهم المصريين، وعد إن البرنامج ده برنامجكم وصوتكم هو أعلى صوت فيه".

