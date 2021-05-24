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الأسبوع الأول.. بيتر ميمي أفضل مخرج في استفتاء الفجر 2021

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حصل المخرج بيتر ميمي على أفضل مخرج في الأسبوع الأول لاستفتاء "الفجر الفني"، لعام 2021، حيث حصد ما يقرب من 2000 صوت بواقع 66.44%.

وشارك المخرج بيتر ميمي في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "الاختيار2"، والذي أشاد به الجميع وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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