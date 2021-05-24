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الأسبوع الأول.. بيتر ميمي أفضل مخرج في استفتاء الفجر 2021
الإثنين 24/مايو/2021 - 09:09 م
مي مرسي
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حصل المخرج بيتر ميمي على أفضل مخرج في الأسبوع الأول لاستفتاء "الفجر الفني"، لعام 2021، حيث حصد ما يقرب من 2000 صوت بواقع 66.44%.
وشارك المخرج بيتر ميمي في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "الاختيار2"، والذي أشاد به الجميع وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.
وشارك المخرج بيتر ميمي في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "الاختيار2"، والذي أشاد به الجميع وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.
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