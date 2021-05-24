Advertisements

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
Advertisements

توقّع المركز الوطني للأرصاد، لحالة الطقس، ليوم غد (الثلاثاء)، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، والجوف، والشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في تبوك.

أخبار تهمك

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تشكيل ناري للزمالك أمام المصري

منذ ساعة و 15 دقيقة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

عاجل .. ٢٨ سبتمبر جلسة محاكمة ريهام سعيد بسب وقذف حسن شاكوش

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»