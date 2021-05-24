أزمة في مباراة الزمالك والمصري بسبب أعداد الجماهير

شهدت مقصورة استاد الإسكندرية أزمة جديدة قبل انطلاق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وجاءت تفاصيل الأزمة بسبب الإعداد الزائدة من الطرفين، ليطلب مراقب المباراة خروج الإعداد الزائدة.

وتدخل الأمن وقام بإخراج الإعداد الزائدة من كلا الطرفين.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري على ملعب ستاد الاسكندرية في الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 51 نقطة في المركز الأول.